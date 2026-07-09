Sclerosi multipla, Minasi (Lega), 'presa in carico paziente sia globale'

"L'obiettivo è garantire una presa in carico globale della persona, che vada oltre la terapia farmacologica e tenga conto anche degli aspetti emotivi, lavorativi e della vita quotidiana. Vogliamo accompagnare ogni paziente con un percorso personalizzato, aiutandolo ad affrontare il difficile momento della diagnosi, spesso vissuto come uno shock, e a mantenere la propria autonomia". Lo ha detto Tilde Minasi, senatrice della Lega e presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla sclerosi multipla e patologie correlate, intervenendo a Roma alla presentazione di 'Vita SMisurata', il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso da Merck con il patrocinio di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e della Sin (Società italiana di neurologia).