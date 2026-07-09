circle x black
Cerca nel sito
 

Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) 'Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita quotidiana'

09 luglio 2026 | 09.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

«'Vita SMisurata' non è solo una piattaforma web, ma anche un percorso fatto di eventi sul territorio per accompagnare le persone con sclerosi multipla nella gestione della vita quotidiana. I temi al centro degli incontri riguarderanno il benessere della mente e del cuore, con approfondimenti su attività fisica, alimentazione, sessualità e vita di coppia. Sappiamo infatti che una corretta alimentazione riveste un ruolo importante per chi convive con malattie neurodegenerative e autoimmuni". Lo ha detto Andrea Paolillo, Medical Affairs Director di Merck Italia, alla presentazione - a Roma - di 'Vita SMisurata', il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso dall'azienda farmaceutica con il patrocinio di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e della Sin (Società italiana di neurologia).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video
Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza