Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) 'Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita quotidiana'

«'Vita SMisurata' non è solo una piattaforma web, ma anche un percorso fatto di eventi sul territorio per accompagnare le persone con sclerosi multipla nella gestione della vita quotidiana. I temi al centro degli incontri riguarderanno il benessere della mente e del cuore, con approfondimenti su attività fisica, alimentazione, sessualità e vita di coppia. Sappiamo infatti che una corretta alimentazione riveste un ruolo importante per chi convive con malattie neurodegenerative e autoimmuni". Lo ha detto Andrea Paolillo, Medical Affairs Director di Merck Italia, alla presentazione - a Roma - di 'Vita SMisurata', il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso dall'azienda farmaceutica con il patrocinio di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e della Sin (Società italiana di neurologia).