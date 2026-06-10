Sicurezza alimentare: Galli (Sitox), 'con gli integratori l'esposizione al pericolo è minima'

"Gli integratori alimentari sono formati da elementi del tutto naturali come vitamine ed amminoacidi, c'è, però, il problema della possibile presenza di estratti botanici. Questi sono multi-componenti e uno di essi potrebbe essere giudicato pericoloso. Non rischioso perché l'esposizione è veramente minima". Così Corrado Galli, già presidente Società italiana di tossicologia (Sitox) e professore di Tossicologia presso università degli studi di Milano durante il 23° congresso nazionale della Società italia di tossicologia, Sitox.