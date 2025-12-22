Sla, Fossati (Galbusera): 'Aisla realtà con cui condividere valori, obiettivi e risultati'

"Fare responsabilità sociale concreta significa anche trovare una realtà o un'associazione, come Aisla, con la quale condividere dei valori, degli obiettivi e anche dei risultati. Esserci veramente significa prendersi a cuore un progetto e portarlo avanti negli anni". Lo ha detto Luca Fossati, responsabile retail e sostenibilità di Galbusera, partecipando a Milano al Christmas party di Aisla (associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica). In questa occasione sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025 dell'associazione, realizzata con il contributo di partner storici come Galbusera, Caffarel e Lindt.