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Tumore seno, Lambertini (UniGe) 'terapia non ormonale riduce vampate di calore'

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25 ottobre 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per le donne con tumore mammario con recettori ormonali positivi, è disponibile un nuovo farmaco non ormonale per contrastare le vampate di calore, uno degli effetti collaterali che possono avere un forte impatto sulla qualità di vita delle donne con la neoplasia sottoposte a terapia endocrina. Si tratta di elinzanetant che agisce sui meccanismi che regolano la temperatura corporea – spiega Matteo Lambertini, direttore dell'Oncologia medica dell'Ospedale Galliera di Genova e professore associato all'Università di Genova -. Agisce su due recettori presenti a livello cerebrale, coinvolti nella regolazione della temperatura corporea e nel meccanismo che provoca le vampate di calore. Bloccandoli, il farmaco aiuta quindi a ridurre questo disturbo. In uno studio randomizzato di fase 3, elinzanetant ha dimostrato di ridurre sia la frequenza sia l'intensità delle vampate. Le pazienti coinvolte presentavano sintomi importanti, con circa 10 episodi al giorno".

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