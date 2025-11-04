circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: De Lillo (Regione Lazio), 'rete per indirizzare pazienti verso centri e cure più adatte'

04 novembre 2025 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Regione Lazio si è dotata di una rete per le patologie oncologiche costituita dalle istituzioni e dalla comunità scientifica per scegliere le infrastrutture degli ospedali pubblici o convenzionati adatte, le terapie più idonee da fare e i professionisti. Con questa rete abbiamo ben delimitato quali sono le cure più adatte a ciascun paziente, alcuni avranno bisogno dei farmaci innovativi e altri di altri farmaci". Così Fabio De Lillo, responsabile Coordinamento Attività Strategiche Spesa Farmaceutica di Regione Lazio, in occasione del tavolo clinico-istituzionale "Oncologia nel Lazio. Diagnosi precoce, innovazione terapeutica e sostenibilità: migliorare gli outcome di cura", promosso da DiCo Sanità e svoltosi a Roma. L'incontro ha riunito istituzioni regionali, clinici, farmacisti, economisti sanitari e rappresentanti dei pazienti, con l'obiettivo di migliorare l'accesso precoce alla diagnosi e alle cure oncologiche, valorizzare l'appropriatezza prescrittiva e garantire sostenibilità economica e continuità assistenziale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza