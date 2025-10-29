Tumori: Longo (Uniroma2) 'Con Care for caring più consapevolezza su cancro seno'

"Questa iniziativa impatta moltissimo" sul profilo della prevenzione "perché ha una grande risonanza sociale. Unitamente ad altre iniziative, permette una maggiore consapevolezza e una maggiore serenità nell'approccio a questa patologia", il tumore al seno e alla mammella, "che quanto più precocemente viene individuata, tanto rende più facile il percorso verso la guarigione definitiva". Così Benedetto Longo, professore di Chirurgia plastica presso l'università Tor Vergata di Roma, partecipando alla presentazione dei risultati della Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, 'Care for caring 2.0-Ambasciatrici della prevenzione, presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.