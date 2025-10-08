Tumori: malnutrizione, web serie OncoCook insegna dieta corretta in gastroresecati

Sono 14.100 i nuovi casi di tumore allo stomaco registrati in Italia nel 2024. Circa il 50% dei pazienti è malnutrito, una condizione che impatta negativamente sulla qualità di vita, risultati clinici e sui costi del Sistema sanitario nazionale. Per sensibilizzare sul tema, l'associazione 'Vivere senza stomaco, si può Odv' ha lanciato il progetto OncoCook, una web serie che mira a diffondere la cultura di una corretta alimentazione nella vita di chi incontra una diagnosi oncologica e va incontro a intervento di gastroresezione, asportazione dello stomaco.