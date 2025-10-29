Tumori: mammella, Molteni 'Polizia di Stato protagonista della prevenzione'

"Il progetto Care for caring è importante per la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno e alla mammella, che vede protagonista in prima linea la Polizia di Stato che si qualifica come una forza capace di garantire sicurezza al Paese sotto molteplici punti di vista: protagonista nella modernità nella prevenzione sanitaria, non solo delle sue componenti interne, ma di tutte le donne italiane". Così Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell'Interno, partecipando alla presentazione dei risultati della seconda edizione della Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, 'Care for caring 2.0-Ambasciatrici della prevenzione', alla Scuola superiore di Polizia di Roma.