Tumori: mammella, Moschella (PS) 'puntare a prevenzione integrata'

"Chi sta bene si prende meglio cura degli altri. L'elemento fondamentale è quello di arrivare alla prevenzione in maniera integrata. Raccogliamo pensieri positivi da parte delle nostre operatrici. Questo modello", il progetto Care for caring 2.0, "è stato virtuoso. I riscontri sono stati eccellenti e tracciano un binario che non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza". Lo ha detto Clementina Moschella, direttore centrale Sanità e dirigente generale medico della Polizia di Stato, alla presentazione dei risultati della Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, 'Care for caring 2.0 - Ambasciatrici della prevenzione', presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.