Tumori: oncologo Pinto 'immunoterapia fa guarire e vivere meglio'

"Negli ultimi 10 anni l'immunoterapia ha cambiato la storia dell'oncologia. Non abbiamo mai avuto, in un periodo così limitato di tempo, un'introduzione di innovazione che si diffondesse e cambiasse la capacità di cura e la qualità di vita dei pazienti. Io penso che oggi l'immunoterapia possa far vivere di più, far vivere meglio e soprattutto guarire i pazienti". Così Carmine Pinto, direttore dell'Oncologia medica Ausl-Irccs di Reggio Emilia, in occasione dell'evento organizzato da Bristol Myers Squibb per celebrare gli ottant'anni di presenza nel nostro Paese.