circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: oncologo Pinto 'immunoterapia fa guarire e vivere meglio'

18 giugno 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Negli ultimi 10 anni l'immunoterapia ha cambiato la storia dell'oncologia. Non abbiamo mai avuto, in un periodo così limitato di tempo, un'introduzione di innovazione che si diffondesse e cambiasse la capacità di cura e la qualità di vita dei pazienti. Io penso che oggi l'immunoterapia possa far vivere di più, far vivere meglio e soprattutto guarire i pazienti". Così Carmine Pinto, direttore dell'Oncologia medica Ausl-Irccs di Reggio Emilia, in occasione dell'evento organizzato da Bristol Myers Squibb per celebrare gli ottant'anni di presenza nel nostro Paese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"
Maturità 2026, al via la prima prova. Gli studenti: "Scriveremo di attualità, speriamo esca AI"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza