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Tumori, seno metastatico: D'Antona (Europa Donna Italia), 'incertezza si limita con informazione e consapevolezza'

18 giugno 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
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"L'incertezza non si può eliminare del tutto per una patologia di questo genere, ma si può ridurre. E lo si può fare dando alla paziente piena consapevolezza del percorso che sta facendo, ad esempio rispetto ai farmaci che assume, agli effetti positivi e anche agli inciampi che si possono trovare lungo il percorso di cura". Sono le parole di Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia, in occasione della realizzazione della campagna 'In seno al futuro' di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, svoltasi a Milano e dedicata al tumore al seno metastatico.

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