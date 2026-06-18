Tumori, seno metastatico: oncologa Guarneri, 'grazie a ricerca trattamenti sempre più mirati e duraturi'

"La ricerca ha un ruolo fondamentale nella gestione dei pazienti con tumore al seno metastatico. Oggi sono stati fatti degli avanzamenti molto importanti grazie alla ricerca, che ci permettono di trattare le pazienti estremamente a lungo. In casi selezionati si può addirittura arrivare a parlare di cronicizzazione. Questo è possibile grazie a trattamenti sempre più personalizzati e mirati sulla biologia della malattia". Lo afferma Valentina Guarneri, professore di Oncologia medica università degli studi di Padova e direttore Oncologia 2 Istituto oncologico veneto - Iov, in occasione della realizzazione, tenutasi a Milano, della campagna 'In seno al futuro' di Daiichi Sankyo e AstraZeneca.