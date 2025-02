Tumore ovarico, presentati programmi e richieste dell’Ovarian Cancer Commitment

Nata per migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza delle donne colpite da carcinoma ovarico e per aumentare la consapevolezza di tutti i cittadini sulla neoplasia, l’Ovarian Cancer Commitment (Occ) è un’iniziativa europea promossa dalla Società europea di oncologia ginecologica (Esgo), dalla Rete europea dei gruppi di advocacy del cancro ginecologico (Engage) e da AstraZeneca. I programmi e le richieste dell’Occ sono stati presentati in occasione della giornata conclusiva del 26° Congresso Esgo.