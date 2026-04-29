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UniCamillus, aperti bandi per test ammissione a Medicina e Odontoiatria 2026-2027

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Iscrizione esclusivamente online entro il 13 maggio

UniCamillus, aperti bandi per test ammissione a Medicina e Odontoiatria 2026-2027
29 aprile 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono aperti i bandi dell'università UniCamillus per i test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2026/2027. L’offerta formativa - informa l'ateneo in una nota - si articola in più percorsi: Medicina e chirurgia in lingua inglese presso la sede di Roma; Medicina e chirurgia in lingua italiana nelle sedi di Roma, Venezia e Cefalù; Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana nella sede di Roma. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale dello studente Gomp (al link https://unicamillus-studenti.gomp.it/), entro le ore 13 del 13 maggio 2026.

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La selezione avverrà tramite una prova scritta a risposta multipla della durata di 60 minuti, composta da 60 quesiti suddivisi tra ragionamento logico, materie scientifiche (biologia, chimica e fisica) e tematiche umanitarie coerenti con la missione dell'ateneo. Le prove si svolgeranno in modalità telematica home-based da remoto, comodamente dal proprio dispositivo, nelle date: 18 maggio per Medicina e chirurgia in lingua italiana; 19 maggio per Medicina e chirurgia in lingua inglese e per Odontoiatria e protesi dentaria. I risultati saranno pubblicati entro il 22 maggio 2026 sul sito istituzionale dell'ateneo. Possono partecipare i candidati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o iscritti all'ultimo anno delle superiori. In fase di candidatura per Medicina e chirurgia in lingua italiana sarà possibile indicare una o più sedi in ordine di preferenza: questo consente ai candidati, in caso di mancata ammissione nella graduatoria della prima scelta, di concorrere automaticamente per le altre sedi indicate.

Gli ultimi dati AlmaLaurea - riporta la nota - mostrano che l'89,5% degli studenti UniCamillus si laurea in corso, il 95,2% dei laureati si ritiene "pienamente soddisfatto del percorso" e l'81,9% sceglierebbe nuovamente lo stesso corso e ateneo. Uno degli elementi distintivi di UniCamillus è l'esperienza formativa immersiva, rappresentata dai laboratori UniLabs: ambienti avanzati e tecnologicamente attrezzati che permettono di simulare procedure mediche e scenari clinici reali. A questo si affianca un modello di tirocinio diffuso, basato su una rete ampia e qualificata di strutture sanitarie e ospedali, che consente un contatto costante con la realtà professionale e un'esperienza diretta del lavoro in ambito sanitario. Per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, l'ateneo offre inoltre un valore aggiunto, grazie all'esclusiva Clinica Odontoiatrica universitaria interna, dove gli studenti possono seguire pazienti reali sotto la supervisione dei docenti, vivendo un'esperienza formativa sempre più vicina alla pratica professionale. E' proprio dall'integrazione tra didattica, simulazione avanzata e pratica clinica sul campo - conclude la nota - che nasce il valore distintivo di UniCamillus: un percorso che permette di sviluppare competenze concrete, immediatamente applicabili nel contesto professionale sanitario.

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Tag
Test medicina e odontoiatria Università UniCamillus Medicina e chirurgia Odontoiatria e protesi dentaria Test di ammissione Corsi di laurea magistrale
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