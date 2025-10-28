Università, Bolaffio (Equivet Roma Hospital): "Da noi studenti vivono professione veterinaria"

"Il ruolo di Equivet Roma Hospital - all’interno del progetto 'One Health' in collaborazione con Roma Tor Vergata - è accogliere gli studenti appassionati di cavalli all’interno della clinica, attraverso un tirocinio pratico, proponendo loro un internato di uno, due o tre anni, in modo tale da far vivere loro la professione di veterinario dal punto di vista pratico". Lo ha detto Carlo Bolaffio, fondatore e direttore sanitario di Equivet Roma Hospital, intervenuto in occasione dell’evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell'università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.

"Gli studenti hanno modo di interagire con lo staff di sala operatoria e cominciare ad imparare ad usare i macchinari di laboratorio e di diagnostica per immagini e a fare delle piccole procedure semplici, come iniezioni o visite pratiche sull'animale", conclude.