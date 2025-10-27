circle x black
Cerca nel sito
 

Università, Palomba (Izs Lazio e Toscana): "Forniamo expertise in salute pubblica"

"Dall'epidemiologia alle biotecnologie, dall'analisi preventiva e predittiva delle patologie e delle zoonosi all'approccio multidisciplinare"

Stefano Palomba
Stefano Palomba
27 ottobre 2025 | 17.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nostro ruolo all'interno del progetto One Health in collaborazione con Roma Tor Vergata è molto operativo: una della job description dell'Istituto zooprofilattico sperimentale prevede anche la formazione dei quadri sanitari dei professionisti che fanno parte delle aree di competenza. Di fatto, l'università ci dà agio di poter fornire loro tutta la nostra expertise in quelle materie peculiari che fanno parte della salute pubblica tout court". Lo ha detto Stefano Palomba, commissario straordinario Izs Lazio e Toscana, intervendo all'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', oggi alla Camera dei deputati, dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell'università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina veterinaria.

Tra queste materie figurano "l'epidemiologia, le biotecnologie, tutto ciò che riguarda l'analisi preventiva e predittiva delle patologie e delle zoonosi, che possono essere oggetto di problematica a livello regionale e nazionale - spiega Palomba - L'approccio multidisciplinare è necessario per la nuova figura di veterinario, che dovrà essere prodotta da questa sinergia. Rappresentiamo una delle leve strategiche che l'ateneo può utilizzare per ottimizzare i suoi processi formativi e avere un prodotto veterinario che definisco 2.0, ma sarebbe meglio dire 3.0, che va oltre i dettami dell'ultimo decennio e si proietta nella nuova gestione della salute a tutto tondo, secondo il concetto di salute unica".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Università Palomba (Izs Lazio e Toscana) 'forniamo expertise in salute pubblica'
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza