Università: Papalia (Ucbm), 'nuove competenze e simulazioni ad hoc per formare l'ortopedico'

"La specializzazione in ortopedia e traumatologia richiede capacità diagnostiche, lavoro in équipe e un sapere complesso da mettere al servizio del paziente". Lo ha detto Rocco Papalia, rettore Università Campus Bio-Medico di Roma intervenendo al primo convegno annuale del team di ricerca scientifica in ortopedia dell'Ucbm, soffermandosi sull'evoluzione della formazione specialistica, sul ruolo del simulation center e "sull'importanza di seguire le linee guida ministeriali per l'invecchiamento attivo".