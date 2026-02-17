Vaccini: Blocca l'Hpv, contro cancro da Papillomavirus nuova campagna Msd e Serie A Women

Come nel calcio, chi è in porta evita il gol, salvando la partita, nella vita, il vaccino anti-Hpv evita l'infezione correlata a 6 forme di cancro. E' l'analogia la mondo sportivo al centro della campagna di comunicazione 'Blocca l'Hpv con la vaccinazione', approvata dal ministero della Salute, lanciata da Msd Italia e Serie A Women. L'iniziativa sarà visibile su tutti i canali digitali, Youtube e social media (Facebook e TikTok), e verrà programmata su Dazn durante le partite della Serie A Women fino alla fine del campionato e su altri canali tv durante la Coppa Italia Women.