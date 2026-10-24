Vaccini: prevenzione da Pneumococco e Hpv tra i temi del 59esimo Congresso Siti

La prevenzione come bussola fondamentale della tutela collettiva, rafforzata dall'innovazione tecnologica, dalla genomica, dalla digital health e dall'uso responsabile dell'intelligenza artificiale. Si è parlato anche di prevenzione concreta e strategie avanzate al 59esimo Congresso Siti della Società italiana di igiene, medicina preventiva e Sanità pubblica, ai magazzini del cotone del Porto Antico. Un accento particolare è stato messo sulla prevenzione delle malattie invasive da pneumococco e sull'efficacia della vaccinazione contro il Papillomavirus umano (Hpv), a vent'anni dalla sua introduzione.