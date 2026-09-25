circle x black
Cerca nel sito
 

Valentini: "Sanofi Anagni eccellenza, l'80% della produzione fatta qui raggiunge 90 Paesi"

sponsor

Il viceministro del Mimit: "Servono continuità legislativa e attenzione alle aziende - In tre anni 25 mln di euro dal ministero per l’innovazione del sito"

Valentino Valentini - (Foto Adnkronos)
Valentino Valentini - (Foto Adnkronos)
25 settembre 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Quello di Sanofi ad Anagni è un sito di eccellenza, che nel tempo ha saputo evolversi verso forme di produzione più moderne e più compatibili con l'ambiente. L'80% della produzione qui realizzata raggiunge 90 Paesi, un dato che rispecchia il valore di un settore in cui il 75% del fatturato, pari a 75 miliardi, deriva dall’export". Lo ha detto Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e Made in Italy - Mimit, intervenendo nel corso dell’evento "Innovazione e sostenibilità per guidare le sfide dell’industria e della salute del futuro", oggi ad Anagni (Frosinone) e che ha messo a confronto Istituzioni nazionali e territoriali, industria e attori della filiera. In questa occasione è stato evidenziato il contributo del sito Sanofi di Anagni all’ecosistema Life Sciences italiano e del Lazio come hub farmaceutico di rilievo europeo per capacità produttiva, competenze, investimenti ed export.

"Abbiamo bisogno di continuità dal punto di vista legislativo e di attenzione da parte del governo nei confronti delle aziende, per seguirle in questo percorso e aiutarle negli investimenti - aggiunge il viceministro -. Il Mimit ha fornito 25 milioni di euro nel corso di tre anni, che sono serviti per l’innovazione costante che va attuata. C’è una forte competitività da parte di altri Paesi, soprattutto degli Stati Uniti. Anche per questo è importante mantenere il successo che deriva dagli investimenti costanti che fa l'azienda e dalla continuità normativa del governo per quanto riguarda le autorizzazioni e l'equilibrio che dobbiamo trovare tra il costo dei farmaci presso gli ospedali, o presso la popolazione intera, e la necessità delle imprese di continuare a fare gli investimenti".

"Il Mimit ha contratti di sviluppo sull'innovazione tecnologica - conclude - e abbiamo, anche in questo campo, l'utilizzazione del 5.0, vale a dire di processi che riducono l'impatto ambientale e che consentono di generare l'energia con la quale si produce. La concorrenza sempre più forte si vince lavorando e con una collaborazione sempre più stretta tra aziende e governo nazionale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
farmaceutica sanofi sito anagni frosinone mimit viceministro valentini
Vedi anche
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video
Russia, Crosetto: "Notizia allarme Cia? Non risulta a noi né agli altri governi" - Video
Mercati cauti con occhi su Trump-Xi e rendimenti Bond - Video
"Grazie Comandante": il messaggio inaspettato della Torre di controllo per l'ultimo volo - Video
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza