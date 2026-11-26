Raccontare la sindrome di von Hippel-Lindau (Vhl) partendo dalle persone che ne convivono ogni giorno, unendo testimonianze, arte e informazione scientifica. È questo l'obiettivo di "Oltre le pieghe della rarità", la campagna di sensibilizzazione promossa da Msd con il patrocinio dell'associazione italiana famiglie Vhl Onlus, presentata a Roma. Il progetto utilizza l'immagine dell'origami per rappresentare le diverse dimensioni della vita con una malattia rara: come un foglio di carta che, piega dopo piega, assume una forma nuova, così ogni esperienza contribuisce a definire un percorso personale fatto di fragilità, forza e possibilità.