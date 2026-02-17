circle x black
Cerca nel sito
 

Viora (Sigo): "Anti-Hpv opportunità da non perdere per prevenire cancro cervice"

sponsor

'Differenze regionali di accesso, importante coinvolgere nell'immunizzazione anche gli uomini'

Viora (Sigo):
17 febbraio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' possibile prevenire l'infezione da Hpv mediante la vaccinazione e così prevenire l'insorgenza di tumori. E' l'unica possibilità che abbiamo di prevenzione primaria, cioè di prevenire dell'insorgenza di un tumore. Un'opportunità che non dobbiamo assolutamente perdere". Così Elsa Viora, presidente Sigo - Società italiana ginecologia e ostetricia, partecipando oggi a Roma all'incontro con la stampa per la presentazione della nuova campagna di comunicazione, approvata dal ministero della Salute, 'Blocca l'Hpv con la vaccinazione', lanciata da Msd Italia e Serie A Women.

"A livello mondiale - ricorda Viora - l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito l'obiettivo di eliminare il tumore della cervice" uterina "entro il 2030. Un obiettivo ambizioso che non verrà raggiunto, ma a cui dobbiamo tendere. In Italia tutti i piani regionali prevedono la vaccinazione gratuita" anti-Hpv "per le ragazze e i ragazzi di 11-12 anni. Per chi non rientra nel gruppo" è possibile "l'accesso alla vaccinazione gratuita fino a 18 anni, con differenze a seconda delle Regioni". Per gli adulti la vaccinazione è possibile "con una partecipazione alla spesa, sempre con differenze da Regione a Regione".

"Non tutti i tumori della cervice sono dovuti all'infezione da Hpv - precisa l'esperta - ma certamente una gran parte". E' noto però che "l'infezione da Hpv ha un ruolo importante e fondamentale anche" nello sviluppo "di altri tumori, non solo delle donne, ma anche degli uomini. Quindi è fondamentale che vengano vaccinate non solo le ragazze, ma anche i ragazzi: solo in questo modo - conclude - si raggiunge un obiettivo importante di copertura della popolazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Blocca l’Hpv con la vaccin Msd Italia e Serie A Women Sigo Società italiana ginecologia e ostetricia Elsa Viora prevenzione cancor cervice uterina
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza