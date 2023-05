Salvatore Aranzulla diventa papà: "Ora siamo in tre" - La foto

"Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre". Così Salvatore Aranzulla annuncia su Facebook di essere diventato papà, postando una foto che lo ritrae con il camice verde e un fagottino in braccio.

Del bebè per ora non si conosce né il nome né il sesso, anche se il cappellino rosa indossato dal neonato nello scatto potrebbe rappresentare un indizio.

Intanto i follower del guru tech si scatenano con messaggi di auguri a valanga: "Il giusto passo verso un ritorno all'umanità", scrive uno mentre in tanti ironizzano sui tutorial che ora il neo papà potrebbe creare: "Ora potresti fare un tutorial, su come fare bambini", scherza un utente. E un altro ironizza: "Aspetto con ansia la guida su come far dormire i creatur per tutta la notte".