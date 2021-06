Salvini: "Chiederò a Draghi stop mascherine all'aperto"

"Parlerò con Draghi e sarà sicuramente una nostra proposta chiedere di togliere le mascherina all'aperto''. Così Matteo Salvini a Radio anch'io. "In queste ore c'è un dibattito anche sulle mascherine sottolinea - La Francia all'aperto le toglie, non penso che siano dei matti. Da Israele alla Norvegia prendono atto della situazione, la gente si è comportata bene, il piano vaccinale sta correndo. Io penso che lasciare a luglio e all'agosto lasciare a 40 gradi all'ombra, anche all'aperto, l'obbligo di mascherina e la proroga di uno stato di emergenza che nei fatti non c'è" non abbiano senso.

Perché vuole che lo stato di emergenza finisca? "No, io non voglio, prendo atto della realtà", taglia corto il leader della Lega.