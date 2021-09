La ragazza scomparsa da Novellara in provincia di Reggio Emilia

Lo zio di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni di origine pachistana scomparsa da Novellara in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato alla periferia di Parigi. L'uomo, Danish Hasnain, è stato bloccato in un'abitazione privata dalla polizia francese in coordinamento con il nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia.