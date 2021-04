Samso SPA nomina Sergio Ferraris nuovo direttore generale

Per rispondere alle sfide derivanti dalla forte crescita del mercato italiano dell’efficienza energetica, e alla luce del grande sviluppo che sta vivendo la società, Samso SPA, Energy Service Company attiva nel mondo industriale, nella Pubblica Amministrazione e nel settore residenziale legato all’Ecobonus, ha nominato Sergio Ferraris, Direttore Generale, Pianificazione, Finanza e Controllo.

Ferraris, milanese, classe 1965, ha più di venticinque anni di esperienza nel settore dell’Energia, maturata inizialmente in Abn Amro Bank, ove ha contribuito alla strutturazione delle prime operazioni di Project Financing in Italia e successivamente in Sorgenia, a partire dalla sua fase di start-up, divenendo Direttore Finanza e M&A.

Stefano Meloni, Presidente di Samso commenta - “Siamo particolarmente lieti che il Dott. Ferraris abbia accettato questa importante posizione in Samso per affrontare al meglio la realizzazione dell’ambizioso piano industriale che ci vede interessati già dal 2021, con un forecast di valore produzione superiore a 30 milioni di euro”.

Sergio Ferraris aggiunge: “Sono convinto delle straordinarie opportunità che il settore dell’efficienza energetica offre, e continuerà ad offrire nei prossimi anni, e ho trovato in Samso le caratteristiche ideali per operare con successo: dinamismo, innovazione e squadra”.