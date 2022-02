Sanremo 2022, Fiorello: "Il mio Festival finisce qui" - Video

"Vedrò la seconda serata del Festival" di Sanremo, "davanti alla tv, con plaid e tisana al tiglio...". E' quanto 'anticipa' Fiorello, in diretta telefonica con Amadeus dalla sala stampa di Sanremo 2022 allestita al Casinò. Il mattatore siciliano esclude dunque una sua partecipazione questa sera, confermando quel che aveva dichiarato in nottata sul palco dell'Ariston: "La mia avventura al Festival finisce qui".

"L'anno scorso è stato un po' pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo", aveva già anticipato ieri notte Fiorello. "Vi saluto, la mia avventura finisce qui" aveva detto, prima della conferma di oggi. Fiorello si congeda, quindi, dal terzo festival di Sanremo, condotto dall'amico Amadeus e lo fa regalando un altro momento di grande ironia, tra l'imitazione di un pitbull e la trasformazione di una mamma siciliana che richiama il figlio dalla finestra in un pezzo hard rock. Inutili i "noo" del pubblico o l'appello delle maestranze Rai a restare. "Ho da fare, ho il mio spettacolo teatrale", ha detto, augurando un buon proseguimento ad Amadeus e al pubblico.

Non manca la precisazione di Amadeus che dice: "Credo anche io che Fiorello non tornerà, ma non doveva esserci nemmeno ieri... Diciamo che non tornerà, se poi dovesse decidere...". "Quando vuole, come vuole.." conclude.