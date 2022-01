Scuola aperta, Draghi: "Priorità del governo" - Video

"Il governo ha la priorità che la scuola stia aperta in presenza". Il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, oggi si esprime così nella giornata della ripresa dell'anno scolastico, mentre l'Italia è alle prese con l'ondata di contagi covid legati alla variante Omicron. "Non ha senso chiudere la scuola prima di aver chiuso tutto il resto. Ma se chiudiamo tutto il resto torniamo all'anno scorso e non ci sono i motivi per farlo". (immagini raiplay.it)