Severodonetsk, 007 Gb: "Si combatte strada per strada"

Le forze russe posizionate intorno alla città ucraina di Severodonetsk "non sono avanzate nel sud della città". A dichiararlo è oggi il Ministero della Difesa britannico, aggiornando i dati di intelligence in merito alla situazione sul terreno. La città - una delle ultime parti della regione di Luhansk ancora sotto controllo ucraino - è stata duramente contesa nelle ultime settimane. "Sono in corso intensi combattimenti strada per strada ed entrambe le parti stanno probabilmente subendo un numero elevato di vittime. La Russia - aggiunge il documento - sta ammassando artiglieria e supporto aereo, nel tentativo di sopraffare le difese ucraine".

Mosca, secondo le stesso rapporto, sta utilizzando missili anti-nave da 5,5 tonnellate degli anni Sessanta contro obiettivi terrestri. "Se usati per un attacco a terra con testata convenzionale, sono altamente imprecisi e possono quindi causare danni collaterali significativi e vittime civili", sottolinea il rapporto, concludendo che "la Russia sta probabilmente ricorrendo a sistemi d'arma così inefficienti perché a corto di missili moderni più precisi, mentre le difese aeree ucraine svolgono un ruolo di dissuasione contro possibili attacchi ad opera di velivoli tattici in gran parte del paese".