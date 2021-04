Si rifiutò di indossare mascherina in classe, prof sospesa fino a fine anno

Si era rifiutata di indossare la mascherina in classe, per questo motivo un’insegnante dell’Istituto Antonelli di Novara è stata sospesa fino alla fine dell'anno. Come si legge su primanovara.it la dirigente scolastica aveva cercato di riportare alla ragione la professoressa e di fargli rispettare le norme anti-Covid, ma alla fine la preside dovette chiamare i Carabinieri. Il fatto si verificò all'inizio dell'anno scolastico, oggi la decisione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara. Il provvedimento potrebbe interessare anche il prossimo anno scolastico.