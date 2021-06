Sky Tg24 live in – Firenze 'le sfide del presente': i primi ospiti

Due giorni di eventi non stop, tutti in diretta su Sky TG24, con ospiti dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo e dello sport e uno straordinario set televisivo portato sul territorio. È questa la formula di Live In, l’evento che porta l’informazione di Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane, per creare confronto, commento e dibattito con alcune delle più importanti personalità italiane e internazionali. Dopo Courmayeur, per questo secondo appuntamento il canale di news arriva a Firenze il 25 e il 26 giugno. Tema dell’evento: ‘Le sfide del presente’, per capire, approfondire e raccontare l’Italia che riparte, l’Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid.

Tra gli appuntamenti previsti: le interviste con Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione, Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica, Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Massimo Garavaglia, Ministro per il Turismo, Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno, Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. La vice presidente della Commissione europea Marghrete Vestager e l’Alto Rappresentante per la politica estera UE Josep Borrell approfondiranno i temi relativi all’Unione. Ci sarà poi un incontro con la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke. E ancora parteciperanno la Direttrice dell’ Ecdc Andrea Ammon, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, il Segretario generale Cgil Maurizio Landini, Franco Locatelli, Coordinatore del Cts e presidente Consiglio superiore di sanità, il sindaco di Firenze Dario Nardella, l’astronauta Esa Luca Parmitano, l’economista Lucrezia Reichlin, Vittorio Rizzi, Direttore della Criminalpol e Vice Capo della Polizia. E per la cultura e lo spettacolo: l’artista internazionale Andrea Bocelli, lo chef stellato Massimo Bottura, il Tiktoker Khaby Lame, la cantautrice Levante, l’attore Mattew McConaughey, lo scrittore Lawrence Wright, i finalisti del Premio Strega. Questa è solo una parte del ricco parterre di ospiti: il calendario completo degli incontri previsti sarà annunciato nei prossimi giorni.

L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze che hanno messo a disposizione alcuni tra i luoghi più suggestivi della città: il Salone dei Cinquecento, cuore di Palazzo Vecchio, e Villa Bardini, la nostra finestra sul mondo.