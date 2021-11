SNAI – Europa League: Napoli a quota sorpasso Marsiglia-Lazio, pericolo «1»

Le due italiane a caccia di punti per il primo posto. Azzurri strafavoriti in casa della capolista Legia Varsavia, biancocelesti leggermente indietro rispetto ai francesi.

Milano, 3 novembre 2021 – Punti pesanti in palio per le due italiane di Europa League. Napoli e Lazio domani si giocano buona parte delle chance di qualificazione nei rispettivi gironi. Il Napoli, che va ad affrontare la capolista Legia Varsavia, battuta 3-0 al Maradona due settimane fa, punta all'intera posta, per sorpassare proprio la squadra polacca, attualmente prima. Operazione più che possibile, a giudicare dal pronostico SNAI, che vede il Napoli superfavorito, a 1,35. Il Legia, in effetti, a dispetto delle prime due partite vinte nel girone (contro Slavia Praga e Leicester), attraversa un periodo difficile, tanto che in campionato, dopo 5 sconfitte consecutive, è franato in zona retrocessione. L'ipotesi pareggio è già complicata, a 5,25, il successo per il Legia sarebbe un'impresa da 7,25. Con 4 punti in tre partite, il Napoli resta favorito su SNAI per la vittoria del girone (a 2,50), che nella nuova formula della competizione è la sola a garantire il passaggio diretto agli ottavi di finale. Chance corpose anche per il Leicester (2,75), più arduo il compito del Legia (3,50).

Marsiglia blindato - Rischia di più la Lazio, impegnata al Velodrome contro il Marsiglia. La squadra di Sarri ha bisogno dei tre punti, tenuto conto che il capolista Galatasaray ha già tre punti in più. La sfida con l'Olympique però non si presenta facile, tanto che gli analisti SNAI reputano la vittoria francese il risultato più probabile, a 2,25. Un altro pareggio, dopo quello dell'andata, si gioca a 3,35, il successo biancoceleste è a 3,05. Nelle ultime quattro partite, tra campionato e coppa, la squadra allenata da Sampaoli ha messo in fila tre pareggi e una vittoria, segnando due reti e subendone soltanto una. Un altro esito Under è dato a 1,90, il ritorno dell'Over sulla strada dei francesi vale 1,80. Malgrado il ritardo in classifica, la Lazio è ancora favorita per il primo posto nel girone, sebbene alla pari con il Galatasaray. Per entrambe, la quota è 2,25. Attardato il Marsiglia a 4,50, fuori dai giochi il Lokomotiv a 25.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434