Vendite sui mercati europei, penalizzati dai dati macroeconomici e dalle indicazioni arrivate dal mercato dei bond. Tra i pochi segni più del listino principale di Piazza Affari troviamo Enel, che ha chiuso il 2018 con un utile netto in crescita del 26,7%. Lo spread torna in quota 250 punti base. In collaborazione con Money.it