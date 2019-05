Avio, un successo per test motore Zefiro 40 del lanciatore Vega C

Test del motore Zefiro 40 per Vega C (Foto Avio)

Si è svolto con successo in Sardegna, il "firing test" del motore Zefiro 40 che fornirà la spinta necessaria al secondo stadio del Vega C, il nuovo e più performante lanciatore europeo per piccoli satelliti il cui volo inaugurale è previsto all’inizio del 2020.

Lo ha annunciato Avio spiegando che il test di qualifica del motore Zefiro 40, realizzato oggi con il supporto di oltre 40 tecnici e operatori specializzati, "è una prova funzionale necessaria per l’utilizzo del motore in volo poiché ha permesso di raccogliere tutti i parametri necessari a calcolare le performance del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare".

Per il Ceo di Avio, Giulio Ranzo, "il successo di questo test è una tappa decisiva nel processo di sviluppo di Vega C che volerà per la prima volta all’inizio del prossimo anno. Il test di oggi dimostra la competenza delle nostre persone e l’affidabilità delle tecnologie Avio e premia il lavoro di squadra e la solida e consolidata cooperazione dei nostri tecnici con quelli dell’Esa".