Ferrero, premio di oltre 2.000 euro per i dipendenti

(Foto Afp)

Oltre 2.000 euro di premio annuale destinato a tutti i dipendenti Ferrero, come previsto dal contratto integrativo aziendale. Il Plo 2018-2019 si inserisce in un più ampio sistema di welfare aziendale basato su progettualità dedicate e un accordo integrativo aziendale. Saranno circa 6.000 i dipendenti interessati.

L'intesa, si legge in una nota del gruppo, è stato siglata nel corso di un incontro tra la direzione aziendale Ferrero e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e con il coordinamento sindacale Ferrero delle Rsu e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale. L’incontro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è stato finalizzato a un’informazione complessiva sugli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento per gli stabilimenti e le unità aziendali italiane, le tendenze occupazionali nonché le iniziative previste dal vigente accordo integrativo aziendale.

Inoltre, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo, nel corso dell’incontro si sono esaminati gli andamenti gestionali aziendali e si è determinata la cifra di Plo (premio legato ad obiettivi) per l'esercizio 2018/2019. L’importo massimo raggiungibile, per l’anno in corso, è di 2.220 euro lordi ed è determinato dall’andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l'azienda (che concorre a determinare il 30% del premio), e il risultato gestionale (70% del premio) legato all'andamento specifico di ogni stabilimento/area.

Nel dettaglio, il Plo per la sede di Alba è par a 2.097,67 euro lordi, per Aree e Depositi 2.016,04 euro; Balvano 2.111,15; Pozzuolo 2.080,05 euro; S. Angelo 2.168,17 euro; Staff 2.093,38 euro. Le somme sopra indicate verranno erogate con le competenze del mese di ottobre 2019 così come previsto dal vigente accordo integrativo aziendale.

Un tassello quello del premio che si inscrive in un sistema di welfare considerato all'avanguardia. Sistema che, tra l'altro prevede, un contributo aziendale aggiuntivo annuo di 50 euro per tutti gli iscritti ad Alifond, al fine di favorire l'adesione al fondo di previdenza complementare alla banca ore solidale per dipendenti in situazioni meritevoli di particolare attenzione alla seconda anticipazione del tfr per lavoratori con problemi di salute.

Un'attenzione particolare è rivolta alla famiglia e va dai soggiorni estivi per i figli dei dipendenti con età compresa tra i 6 e i 12 anni (colonie) all'esonero dal turno notturno per le lavoratrici madri per un periodo di sei mesi dal compimento dei tre anni di vita del figlio ed estensione della possibilità di richiedere il part time dalle madri e/o dai padri fino al termine del mese di compimento del 4° anno del figlio. A questo si aggiungono permessi retribuiti, sussidi per l'avviamento all'Università dei figli dei dipendenti assegnati per merito. Non da ultimo il servizio concierge 'Ferrero Pass': lavanderia, calzolaio, sartoria oltre a servizi postali e supporto per pratiche amministrative.