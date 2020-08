Manovra, dal 2022 integrale deducibilità Imu per imprese

(Fotogramma)

Viene anticipata al periodo d'imposta 2022 l'integrale deducibilità dell'Imu, in luogo del 70% previsto in via transitoria, dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, ferme restando le percentuali di deducibilità parziale per i periodi d'imposta 2019 (50%), 2020 e 2021 (60%). E' quanto di legge nella relazione illustrativa dell'ultima bozza del disegno di legge di bilancio.