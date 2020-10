Bonomi: "Salvare il Natale? Salviamo scuola, lavoro e futuro"

(Fotogramma)

“Il premier Conte ieri diceva che dobbiamo impegnarci per salvare il Natale. Io credo invece che dobbiamo lavorare per salvare la scuola, il lavoro, la sanità, il futuro dei giovani, lo sviluppo e le imprese. Dobbiamo farlo velocemente stando uniti, ma per farlo dobbiamo credere nel progetto e avere un metodo”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo alla Assemblea Generale di Assoimprenditori dell'Alto Adige.

“Oggi si parlerà di ristori, servono interventi facili, semplici ed efficaci - ha sottolineato - anche perché magari quelle che saranno presentate sono decisioni prese nei decreti precedenti che però non hanno funzionato. Chiediamo allora un cambio di passo, necessario anche per la fiducia. Se non ricreiamo nei cittadini un senso di fiducia, possiamo fare tutti i provvedimenti che vogliamo ma non avranno effetto”.