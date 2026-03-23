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23 marzo 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Norme su trasporto materiali e personale militare in Ue, prosegue esame in Commissione

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- Decreto Commissari straordinari e concessioni, avviato l’esame al Senato

- Il Consiglio dei ministri approva il Decreto Carburanti

- Dichiarazione congiunta di 6 Paesi sullo stretto di Hormuz

- Al Mimit un tavolo su PMI, Transizione 5.0 e costi energia

- Le dichiarazioni del Premier dopo il Consiglio europeo

- Crisi in Medio Oriente, Crosetto: “Per Hormuz serve intervento ONU”

- Tajani al Ministro degli Esteri del Kuwait: “Italia con i Paesi del Golfo”

- Tajani a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri dell’UE

- L’agenda del Premier

- Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
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Consiglio europeo ONU Golfo Transizione 5.0
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