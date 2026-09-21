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21 settembre 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Ok del Senato alla legge elettorale. Le opposizioni protestano in Aula

 

- Conti pubblici, via libera del Senato al Rendiconto 2025 e all’Assestamento 2026

- Ddl Nucleare sostenibile, al via l’esame in Aula del Senato

- Il Senato approva la ratifica per la collaborazione Italia-Algeria sulla difesa

- Consiglio dei ministri: via il bollo auto e stretta sul caro-carburanti

- Asse Italia-Norvegia: Meloni a Oslo per rilanciare l’intesa strategica

- Meloni-Costa, confronto sulle priorità dell’Europa

- Crosetto mobilita la Marina nei punti caldi del Golfo

- Crosetto a Sofia e Varsavia per approfondire cooperazione e difesa europea

- Eurofighter italiani in azione sui cieli della Lituania

- Tajani al question time alla Camera risponde su Mercosur, Medioriente e Iran

- Libertà di navigazione nel Mar Rosso: Tajani a colloquio con il Ministro degli Esteri yemenita

- Gli eventi in agenda

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Senato legge elettorale Rendiconto 2025 Assestamento 2026 nucleare sostenibile Italia Algeria
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