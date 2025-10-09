circle x black
09 ottobre 2025 | 13.28
Redazione Adnkronos
- Accordo Israele-Hamas per Gaza, l’annuncio di Trump e le reazioni

- Ucraina, l’Europa pensa a usare i beni russi congelati

- Regionali, Marche e Calabria al centrodestra; verso il voto in Toscana

- Lo stato di salute dei partiti e delle coalizioni di Cdx e Csx

- La riforma della giustizia va verso il referendum

- Il cantiere della Legge di Bilancio, la cornice del Dpfp

- La difesa europea, cosa si sta muovendo

- Come sta l’economia, dal rating di Fitch agli ultimi dati Istat

- Fincantieri, le notizie che spingono il titolo in Borsa

