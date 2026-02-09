- Ddl piccole e medie imprese, seconda approvazione della Camera
- Via libera delle Commissioni Esteri e Difesa della Camera al Decreto Ucraina
- Prontezza difesa 2030, relazione in Commissione Affari sui seguiti assunti dal Governo
- Decreto Consultazioni elettorali, prima approvazione della Camera
- Pacchetto sicurezza, via libera dal Consiglio dei ministri
- Gli altri provvedimenti presi dal Cdm
- Vertice del Governo su sicurezza cittadini e ordine pubblico
- L’impegno della Difesa per i Giochi Olimpici invernali
- Tajani a Washington per vertice sui minerali critici
- L’agenda del premier Giorgia Meloni
- Gli eventi della settimana