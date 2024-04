All’Unione Industriali di Torino il G7 Industry stakeholders conference. Era (Deloitte)" “Aumentare livelli di crescita ma risolvere l’accesso al capitale ai paesi meno avanzati”

“L’obiettivo della COP28 è sicuramente sfidante. Per raggiungerlo dobbiamo aumentare il livello di crescita. Ma la componente più problematica è legata alla trasformazione dei consumi delle industrie dei paesi meno avanzati. L’accesso al capitale e alle tecnologie per i paesi meno avanzati è un aspetto sicuramente da risolvere e da favorire”. A dirlo, Angelo Era, Partner ed Energy, Resources & Industrials Industry Leader Deloitte Italy, in occasione del B7 Italy 2024, di cui Deloitte Italia è l'unico Knowledge Partner, è guidato da Confindustria e presieduto da Emma Marcegaglia e ha un ruolo chiave nell’identificare e indirizzare le priorità dell’agenda economica globale, guidando i Paesi G7 nelle grandi sfide di oggi.