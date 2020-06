Sammontana lancia 'Suono Positivo'

Un progetto che trasforma la plastica usata in musica. Sammontana, main sponsor del Jova Beach Party, lancia 'Suono Positivo'. Un’operazione realizzata grazie ad una 'unità produttiva' all’avanguardia messa a punto dalla società Kleemotion, capace in un solo processo di trasformare la plastica usata in un disco perfettamente funzionante.

Il 33 giri avrà incisa una traccia del concerto di Jovanotti eseguita dal vivo, durante la prima tappa del tour. La plastica usata verrà tritata, così da ricavarne delle bobine, il cui filamento sarà trasformato nel disco grazie ad una stampa 3D. Sarà creata una matrice in acciaio con la traccia che Jovanotti metterà a disposizione, registrata direttamente al concerto, e su cui verrà impresso il disco.

Sammontana produrrà 1.000 dischi, in edizione limitata e numerata, che saranno venduti sul sito 'Sammontana' dall’inizio e durante il tour e consegnati al termine dello stesso. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto al Wwf, partner del tour. Per celebrare questo grande evento estivo, Sammontana ha lanciato un’edizione speciale dello stecco Amando, personalizzato 'Jova Beach Party' nella grafica dell’incarto.