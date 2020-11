Energia, Giovannini (Terna): 'Diventare abilitatori della decarbonizzazione'

(Fotogramma)

"Il piano nazionale energia e clima e il green deal europeo ci dicono di elettrificare. Per farlo dobbiamo moltiplicare lo sforzo di fare rete e investire di più. Terna vuole essere l'abilitatore della decarbonizzazione". Lo afferma Roberto Giovannini, responsabile sostenibilità di Terna intervenuto a Ecomondo in occasione del webinar 'Verso il nuovo piano triennale di attuazione 2021-2023 del piano energetico regionale'.

Secondo Giovannini "bisogna mettere più fonti rinnovabili online e dobbiamo investire per far sì che queste fonti possano entrare in rete. E' necessario costruire impianti e creare un’infrastruttura molto complessa che deve funzionate".

"La sfida del potenziamento della rete è quotidiana e abbiamo il compito di consentire all'Italia di centrare gli obiettivi di decarbonizzazione", conclude.