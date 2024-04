Fancel (Generali): "Investire in Pianeta migliore per future generazioni"

Investire nella sostenibilità per "lasciare un Pianeta migliore alle future generazioni". Così Giancarlo Fancel, Country Manager Italy e Ceo Generali Italia e presidente Gruppo Leone Alato, in occasione della presentazione di Generali Act4Green - Oasi Gregorina, a Palazzo della Cancelleria, a Roma.

"Oggi presentiamo il nostro progetto Generali Act4Green e in particolare l'Oasi Gregorina, che viene istituita all'interno di una delle nostre tenute in Emilia Romagna vicino a Castrocaro", spiega Fancel ricordando anche l'azione di "piantumazione di un milione di alberi nelle nostre tenute" presentata qualche settimana fa.

"Questo all'insegna della sostenibilità - prosegue - all'insegna di uno dei pilastri del nostro piano strategico a livello di Gruppo Generali che riguarda tantissime iniziative che vogliamo portare avanti non solo tramite le nostre tenute ma anche attraverso le altre nostre attività caratteristiche perché pensiamo che sia necessario investire in questa direzione per dare un esempio e lasciare un Pianeta migliore alle future generazioni".

"Riteniamo sia molto importante diffondere una cultura ed aumentare la consapevolezza di tutte le generazioni - conclude - Il progetto Oasi Gregorina si rivolge non solo agli adulti ma soprattutto alle giovani generazioni, quindi la visita di questa oasi tende ad elevare il livello culturale, la consapevolezza in tematiche che riguardano la sostenibilità innanzitutto".