Finanziamenti green per il Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna

Nuovi finanziamenti per il Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna. Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti e Bper Banca hanno sottoscritto un finanziamento di 65 milioni legati al raggiungimento di specifici obiettivi in ambito Esg per la più grande azienda del territorio per numeri e volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone. Obiettivo del finanziamento investire nei piani di sviluppo per favorire la transizione energetica e la mobilità sostenibile.

Intesa Sanpaolo e Tper, inoltre, hanno sottoscritto un secondo finanziamento bilaterale di 15 milioni assistito da Garanzia Green di Sace all’80%, portando a 80 milioni complessivi le risorse a disposizione della società.

Rinnovo della flotta

I finanziamenti si caratterizzano per un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici obiettivi in ambito Esg. I proventi delle operazioni sosterranno gli investimenti relativi al rinnovo dei mezzi di trasporto puntando in particolare all’alimentazione a idrogeno ed elettrica e si inseriranno all’interno del programma di crescita 2023-2026 di Tper.

Il piano di sviluppo della società, in parte finanziato grazie all’accesso a contributi pubblici, tra cui fondi legati al Pnrr, prevede investimenti per oltre 430 milioni di euro e la sostituzione di 582 nuovi autobus, pari a circa il 49% della flotta esistente.

Finanziatori di infrastrutture

Per Intesa Sanpaolo l’operazione è stata strutturata dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking, che ha agito in qualità di Capofila, Mandated Lead Arranger, Banca Agente e Sustainability Coordinator, confermando l’impegno della Banca a sostegno della transizione energetica. Per Cdp, che ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, l’iniziativa, strutturata dall’Area Infrastrutture, conferma il ruolo dell’Istituzione come finanziatore delle infrastrutture del Paese e ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile contribuendo alla tutela dell’ambiente e dei territori.

Ecosistema di mobilità integrata e intermodale

"Continuiamo ad investire - sottolinea Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper - per rafforzare ancora il nostro ruolo di soggetto attivo di un 'ecosistema di mobilità integrata e intermodale' sul territorio; un ruolo che non si esplica solo con bus e treni, ma anche con lo sviluppo di piattaforme digitali e di nuove tecnologie per una mobilità sempre più vicina ai bisogni delle persone, come la app Roger ed i sistemi di pagamento contactless, e attraverso la gestione di servizi di sharing dei veicoli elettrici “Corrente”: non solo auto, ma di recente anche scooter. La fiducia ed il sostegno del mondo del credito ci consente di compiere strategici investimenti che ci porteranno già nel breve periodo a rafforzare ancora il nostro impegno concreto per una mobilità sempre più integrata e strategica per il territorio in cui operiamo".