Prospettiva Terra, Favaro (McDonald’s Italia): "Questo è progetto pilota, speriamo nell’interesse delle istituzioni"

"Questo è un inizio, un progetto pilota che ci auguriamo possa realmente incontrare l’interesse di altre aziende e istituzioni che vogliano collaborare con noi per migliorare la situazione ambientale”. Lo ha detto Giorgia Favaro, amministratore delegato di McDonald's Italia, a margine della conferenza stampa per l’avvio ufficiale del primo progetto di ricerca sostenuto da Prospettiva Terra che vedrà, per i prossimi 18 mesi, 300 sensori IoT - Internet of Things, sviluppati da Stefano Mancuso e PNAT posizionati su altrettante piante di BAM - Biblioteca degli Alberi di Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella, Botanical & Cultural Partner di questa iniziativa.