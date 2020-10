Costa: "Recovery Plan, aspiro a più del 37% di fondi al green"

(Fotogramma)

"Oggi almeno il 37% dei fondi del Recovery Plan è destinato al green, la mia aspirazione ovviamente è che siano anche di più". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un video messaggio inviato in occasione dell'incontro "Green New Deal - Idee verdi e Recovery Fund" organizzato da fondazione Istud, in diretta streaming sul sito Adnkronos.

"Un convegno importante che traccia un percorso di confronto importante sul green a livello italiano ed europeo e consente a me di poter costruire una piattaforma di confronto con l'Unione Europea in particolare per quanto riguarda il Recovery Plan - aggiunge Costa - Il vostro dialogo mi interessa molto, ci sono diverse expertise che possono affrontare il tema del green da più punti di vista, dal climate change alla mobilità sostenibile all'economia circolare, che noi vogliamo mettere tutte insieme in una visione olistica per costruire più linee di intervento che, però, poi parlino la stessa lingua e tra di loro", conclude Costa chiedendo di ricevere gli atti del convegno in breve tempo per costruire il percorso e il dialogo con l'Ue.