Sostenibilità, Maccari: "Salov da sempre legata e molto attenta a questi temi"

"Il fatto che Salov sia da sempre legata e molto attenta ai temi di sostenibilità è testimoniato già dal codice etico che fu redatto nel 2009 il quale recita che l'azienda deve garantire le proprie produzioni in modo sostenibile e nel rispetto dell'ambiente". Così Fabio Maccari, amministratore delegato di Salov Spa, in occasione della presentazione del Report di Sostenibilità 2022.

"Già nel 2010 abbiamo ottenuto la certificazione ambientale così come già nel 2012, quindi stiamo parlando di più di dieci anni fa, abbiamo ottenuto la certificazione per la sicurezza dei lavoratori. Venendo a tempi più recenti tutto lo sviluppo che è stato fatto all'interno dell'azienda è sempre stato volto all'efficientamento energetico, alla protezione della qualità dei nostri prodotti, così come tutta la nostra filiera produttiva, in particolare la filiera del metodo Berio, il metodo certificato sulla cui base si è poi fondato il lancio del marchio Filippo Berio in Italia, così poi come tutti i progetti di ricerca", racconta Maccari. A questo proposito, "l'azienda fa molta ricerca, sia di tipo industriale che di tipo agronomico, sempre in collaborazione con università e con il Cnr".

"Tutti questi progetti, impegni e investimenti dal 2021 abbiamo iniziato a rendicontarli", sviluppando "il nostro primo report di sostenibilità basato sull'annata 2020". "Tutte queste attività che sviluppiamo in azienda sono quelle che i nostri consumatori possono toccare con mano tutti i giorni quando vanno a fare la spesa. Possono verificare direttamente con un QR code quali sono le zone di produzione, il livello qualitativo del prodotto, che esiste una certificazione che ti dice che il prodotto è fatto utilizzando metodi sostenibili in agricoltura", spiega l'ad.